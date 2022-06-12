Мележиков: «Спартак» был согласен на двухматчевый Суперкубок — и в Москве, и в Петербурге

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что московский клуб предлагал РФС провести двухматчевое противостояние с «Зенитом» в Суперкубке России по футболу. При этом одна игра состоялась бы в Москве, а вторая – в Санкт-Петербурге.

«Мы всегда за борьбу. Даже нет смысла ставить условия РФС. Наше письмо было по нормальным вопросам. После принятия решения о месте проведения Суперкубка мы не контактировали с РФС. Процент того, что матч не состоится? Я не хотел бы об этом говорить. Я хотел бы, чтобы мы играли и добивались результата на поле. Все решения понятны. Мы были согласны на двухматчевое противостояние. Один матч в Санкт-Петербурге, один в Москве. РФС это не принял.

Опротестовывать решение по Питеру? Оно уже принято, зачем? Все же всё понимают. Не было бы никаких поводов для спекуляций по решению в пользу проведения матча в Питере, если бы всё было объявлено заранее. Отобрали финал ЛЧ и сразу бы объявили, что следующий матч — Кубок или Суперкубок — проводим на «Газпром Арене». Ни у кого бы не было вопросов. Но мне неприятна ситуация, что письмо, которое мы писали, в течение двух-трёх часов после отправки в РФС, появилось в сети. Для чего? Чтобы показать, что «Спартак» истерит? Но в письме не написано, что мы истерим. Там было предложение о диалоге, а его не получилось. Решение считаю однобоким.

Когда на меня давят, это больше меня злит. Я настроен на борьбу. Думаю, у наших игроков будет такой же настрой. У нас был диалог с «Зенитом». Мы вышли с предложением сыграть 16-го числа. Они ответили согласием при условии, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге. Так и родилось письмо. Мы настаивали на нейтральности арены. Здесь нет никакой истерики», — приводит слова Мележикова «Спорт-экспресс».