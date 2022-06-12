Агент Арнаутовича: Влахович мог бы извлечь пользу из совместных выступлений с Марко
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Даниэль Арнаутович, брат и агент нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича, прокомментировал информацию об интересе со стороны туринского «Ювентуса».
«Когда Марко вернулся в Италию, многие говорили, что он не готов играть в Серии А, потому что провёл два сезона в Китае. Сезон завершился, и мой брат доказал, что по-прежнему является футболистом высокого уровня.
Марко может играть ключевую роль в любой команде. Сейчас ходят слухи о том, что в нём заинтересованы крупные команды, такие как «Ювентус». Влахович — молодой нападающий, ему всего 22 года, и он может извлечь пользу из совместных выступлений с Марко. В футболе возможно всё, никогда не знаешь, что произойдёт», — приводит слова агента Tuttosport.
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