«Реал» определился со сменщиками Карима Бензема

Руководство мадридского «Реала» определилось со сменщиками 34-летнего нападающего Карима Бензема.



Как сообщает AS, «сливочные» недовольны игрой форвардов Луки Йовича и Мариано Диаса, поэтому нашли двух других кандидатов, которые могут подменить Бензема. Первый из них – Борха Майораль, который принадлежит клубу и выступал в прошлом сезоне на правах аренды за «Хетафе». Ещё один вариант – нападающий второй команды «Реала» Хуанми Латаса.



Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Контракт 34-летнего француза с «Королевским клубом» рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Карим Бензема сыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.

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