Азмун будет платить четверть доходов в качестве алиментов для дочери по решению суда

Приморский районный суд Санкт-Петербурга обязал нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна выплачивать четверть доходов в качестве алиментов для своей дочери от девушки Алии, с которой футболист познакомился в Казани во времена выступлений за «Рубин». Об этом сообщил адвокат истицы Андрей Дмитриев.

«Со своей стороны, надеемся, что отец будет исполнять свои обязательства о выплате алиментов. По Семейному кодексу России выплата должна составлять 25 процентов от всех доходов ответчика. Дочь растёт, ей уже исполнился один год, и та сумма, которая сейчас выплачивается Алие, не покрывает всех необходимых расходов на ребёнка», — приводит слова Дмитриева «Петербургский дневник».

Напомним, дочь 27-летнего Азмуна родилась в мае 2021 года. Сторона иранского футболиста поддерживала мать ребёнка материально, но эта сумма была меньше той, которую могла получать девушка по законодательству.