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Нигматуллин — о Суперкубке: осталось только назначить судью из Санкт-Петербурга

Нигматуллин — о Суперкубке: осталось только назначить судью из Санкт-Петербурга
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о решении Российского футбольного союза (РФС) провести матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«Ситуация всем понятная, осталось только назначить судью из Санкт-Петербурга, чтобы «Зениту» было комфортно выиграть ещё один титул. Российским футболом должны руководить люди без клубных пристрастий. А сейчас многие вопросы решаются с акцентом «Зенит», так, чтобы было удобно ему. Наверное, логичнее турнир было провести на нейтральной территории.

Как бы то ни было, ситуация не очень красивая для российского футбола. Я понимаю «Спартак», но бойкотировать матч неправильно. Это не спортивный принцип», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Позже представители московского клуба стали намекать на возможный бойкот матча.

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