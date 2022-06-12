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Салихова: Суперкубок для «Спартака» — гастроли. Нас же вместо группы «Руки Вверх!» позвали

Салихова: Суперкубок для «Спартака» — гастроли. Нас же вместо группы «Руки Вверх!» позвали
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, прокомментировала решение провести матч за Суперкубок России — 2022 с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Как отношусь к тому, что матч за Суперкубок пройдёт в Петербурге? Относимся к этому мероприятию как к гастролям. Нас же вместо группы «Руки Вверх!» туда «пригласили».

«Спартак» готовится к концерту: Квинси и Шамар разучивают слова песни — «Потому что есть Алёшка у тебя», Мозес и Перейра репетируют «Ну где же вы, девчонки», — приводит слова Салиховой Sport24.

Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о проведении первого матча сезона-2022/2023. Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена». Позже представители московского клуба стали намекать на возможный бойкот матча.

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