Стала известна зарплата Пауло Дибалы в «Интере»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, чей контракт с туринским клубом истекает 30 июня, в ближайшее время должен подписать соглашение с «Интером». По нему аргентинский футболист будет ежегодно получать около € 6 млн + бонусы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, представители обеих сторон проведут встречу на следующей неделе, чтобы прийти к полному соглашению по переходу аргентинского игрока.

Напомним, Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 28-летний аргентинский футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов.