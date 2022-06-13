Кьеллини: я хорошо смог схватить Саку в финале, это был самый популярный мем лета

Экс-защитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вспомнил знаменитый момент с фолом на Букайо Саке в финале Евро-2020 Италия — Англия (1:1, 3:2 пен.).
«Эпизод с этим фолом стал символом Евро-2020. Это же самый популярный мем лета 2021-го. Возможно, это была моя единственная ошибка на том Евро. Я был уверен, что смогу втиснуться между Сакой и мячом, но Букайо увернулся от меня. И когда он извернулся, я смог схватить его. И я хорошо это сделал», – приводит слова Кьеллини The Sun.
Напомним, 1 июня состоялся матч межконтинентальных чемпионов «Финалиссима», в котором сыграли сборная Италии и сборная Аргентины. Этот матч стал 117-м и последним для Джорджо Кьеллини за сборную Италии. В национальной команде он дебютировал в 2004 году.
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