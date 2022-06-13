«Ювентус» достиг устной договорённости с Костичем

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич с большой долей вероятности пополнит стан туринского «Ювентуса». Как сообщает Sky Sport Deutschland, у Филипа есть устная договорённость со «старой синьорой».
«Айнтрахт» предложил продлить контракт футболисту с повышением зарплаты с € 2,5 млн до € 4 млн. Но немецкий клуб также готов расстаться со своим игроком за € 20 млн.
29-летний Костич стал футболистом немецкого клуба в 2018 году. С тех пор полузащитник в 169 матчах за команду забил 33 гола и отдал 63 результативных передачи. Вместе с «Айнтрахтом» Костич выиграл Лигу Европы в сезоне-2021/2022.
Соглашение Филипа с «Айнтрахтом» истекает в конце следующего сезона.
В 2015 году Костич дебютировал за сборную Сербии. В 45 матчах за национальную команду футболист забил три гола и отдал девять ассистов.
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