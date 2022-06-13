Эрлинг Холанд: выиграть у Швеции в последнем матче сезона — это прекрасно

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал победу команды в матче четвёртого тура Лиги наций со сборной Швеции (3:2). В этой встрече Холанд оформил дубль.

«У меня нет слов! Я впервые играю при аншлаге на «Уллеволе». И выиграть у Швеции в последнем матче сезона — это прекрасно», — приводит слова Холанда официальный сайт НХЛ.

После четырёх туров сборная Норвегии единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги В, группы 4, записав в свой актив 10 очков. Сборная Швеции, в свою очередь, находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав 3 очка.

В следующем матче национальная команда Норвегии встретится со Словенией, а Швеция проведёт матч с Сербией. Оба матча состоятся 24 сентября.