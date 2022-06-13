«Севилья» ведёт переговоры о продаже нападающего в мексиканский клуб

«Севилья» ведёт переговоры о продаже 31-летнего нидерландского нападающего Люка де Йонга, выступавшего в минувшем сезоне за «Барселону», в мексиканскую «Толуку». Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, в настоящее время между сторонами идёт переговорный процесс. Ожидается, что в ближайшее время клубы достигнут полного соглашения. При этом, «Толука» проявляет интерес и к другому известному форварду – Эдинсону Кавани, однако он предпочитает продолжить свою карьеру в Европе.

Напомним, в последнем сезоне за «Барселону» Люк де Йонг принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. «Севилья» приобрела его у ПСВ в 2019 году за € 12,5 млн.

Люк де Йонг забивает с передачи Дани Алвеса.

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