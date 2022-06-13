«Палермо» вернулся в Серию B. Им удалось пройти два дивизиона за два сезона

В воскресенье, 12 июня, состоялся финальный ответный матч плей-офф Серии С, в котором «Палермо» вновь одержал победу над «Падовой» (1:0, 1:0) и в результате чего сумел выйти во второй дивизион чемпионата Италии – Серию В.
Напомним, в октябре 2019 года «Палермо» был признан судом банкротом и прекратил своё существование. Тогда Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца «Палермо» Маурицио Дзампарини, сделал предложение о выплате € 10 млн, но этого оказалось недостаточно для выплаты долга. Летом 2019 года новая любительская команда «Палермо» заявилась в серию D и уже по итогам сезона-2019/2020, заняв 1-е место в своей зоне, вышла в серию C.
Англия и Италия сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Ранее сообщалось, что «Палермо» может войти в холдинг City Football Group, который владеет английским «Манчестер Сити» и другими различными клубами по всему миру.
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