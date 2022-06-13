Каннаваро ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера сборной Польши

Бывший защитник сборной Италии и «Ювентуса» Фабио Каннаваро ведёт переговоры с Польским футбольным союзом о назначении на пост главного тренера национальной команды, сообщает UA-Футбол.
В настоящее время главным тренером сборной Польши является Чеслав Михневич, чей контракт рассчитан до конца текущего года.
В группе 4 Лиги наций УЕФА Польша занимает третье место, имея в своём активе четыре очка и отставая от лидера, сборной Нидерландов на три балла.
Напомним, у Каннаваро нет опыта работы в качестве тренера в Европе. Ранее итальянский специалист работал в клубах «Аль-Ахли», «Гуанчжоу Эвергранд», «Аль-Наср» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Последним местом работы Каннаваро была сборная Китая, которую тренер покинул в 2019 году.
Нидерланды и Польша выдали результативную ничью в матче Лиги наций.
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