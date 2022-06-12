Нереализованный пенальти на 90+1-й минуте в обзоре матча Нидерланды — Польша в Лиге наций

Вчера, 11 июня, на стадионе «Де Куйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды) в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА сезона-2021/2022 сборная Нидерландов принимала соперника по Лиге А, группе 4 – сборную Польши. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 2:2.

Счёт был открыт в первом тайме. На 18-й минуте отличился польский защитник Мэтти Кэш, ему ассистировал Никола Залевский. На 49-й минуте преимущество поляков удвоил Пётр Зелиньски, голевой пас отдал Пшемыслав Франковски.

На 51-й минуте один мяч отыграл полузащитник сборной Нидерландов Дави Классен. На 54-й минуте счёт сравнял защитник Дензел Думфрис, результативную передачу выполнил Мемфис Депай. На 90+1-й минуте Мемфис Депай не реализовал пенальти в ворота поляков.

Видеообзор матча Нидерланды — Польша в Лиге наций:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Соперниками сборных Нидерландов и Польши по группе 4 Лиги А являются национальные команды Бельгии и Уэльса.