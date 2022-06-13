Журналист Альтундаг: Мбаппе против назначения Галтье в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе против того, чтобы главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье возглавил парижский клуб, сообщает в своём «твиттере» журналист beIN Sports Омар Альтундаг.
Сообщалось, что Галтье с высокой долей вероятности должен стать главным тренером «ПСЖ». Его кандидатуру активно поддерживает новый спортивный директор парижского клуба Луис Кампос.
Контракт Кристофа Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года. Луис Кампос и Кристоф Галтье работали вместе во французском «Лилле». Кампос сумел собрать состав той команды, а Галтье в итоге привёл «Лилль» к чемпионскому титулу.
Ранее отмечалось, что при продлении контракта с «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил право на участие в трансферной политике и менеджменте клуба.
Дубль Мбаппе помог Франции разгромить ЮАР.
- 13 июня 2022
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