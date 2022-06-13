Журналист Альтундаг: с вероятностью 99 процентов Галтье возглавит «ПСЖ»
Поделиться
Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье с вероятностью 99 процентов возглавит «Пари Сен-Жермен», сообщает в своём «твиттере» журналист beIN Sports Омар Альтундаг.
Источник сообщает, что кандидатуру Галтье активно поддерживает новый спортивный директор парижского клуба Луис Кампос.
Контракт Кристофа Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года. Луис Кампос и Кристоф Галтье работали вместе во французском «Лилле». Кампос сумел собрать состав той команды, а Галтье в итоге привёл «Лилль» к чемпионскому титулу.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с Маурисио Почеттино о расторжении контракта. Причиной этого стало недовольство руководства клуба результатами команды в недавнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
Самые возрастные тренеры в футболе.
Комментарии
- 13 июня 2022
-
07:54
-
07:43
-
07:25
-
07:24
-
07:05
-
07:04
-
06:50
-
06:42
-
06:28
-
06:20
-
05:58
-
05:56
-
05:41
-
05:39
-
05:20
-
05:03
-
04:57
-
04:37
-
03:54
-
03:49
-
03:46
-
03:02
-
02:57
-
02:18
-
02:17
-
02:05
-
01:50
-
01:36
-
01:20
-
00:46
-
00:20
-
00:15
-
00:07
-
00:00
- 12 июня 2022
-
23:44
Партнерский контент