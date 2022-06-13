Журналист Альтундаг: с вероятностью 99 процентов Галтье возглавит «ПСЖ»

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье с вероятностью 99 процентов возглавит «Пари Сен-Жермен», сообщает в своём «твиттере» журналист beIN Sports Омар Альтундаг.

Источник сообщает, что кандидатуру Галтье активно поддерживает новый спортивный директор парижского клуба Луис Кампос.

Контракт Кристофа Галтье с «Ниццей» рассчитан до 2024 года. Луис Кампос и Кристоф Галтье работали вместе во французском «Лилле». Кампос сумел собрать состав той команды, а Галтье в итоге привёл «Лилль» к чемпионскому титулу.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с Маурисио Почеттино о расторжении контракта. Причиной этого стало недовольство руководства клуба результатами команды в недавнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

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