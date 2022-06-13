«Ливерпуль» сделал предложение по 18-летнему шотландскому защитнику «Абердина»

Английский «Ливерпуль» вступил в переговоры с «Абердином» по 18-летнему шотландскому правому защитнику Кельвину Рэмси, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, клубы уверены, что найдут решение по трансферу футболиста. Однако «Абердин» намерен заработать на нём не менее € 10 млн. При этом с самим игроком контракт уже почти согласован.
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
Отметим, что Рэмси является воспитанником «Абердина». В прошлом сезоне он провёл 33 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 600 тыс. Он вызывался в юношеские сборные Шотландии до 16, до 17 и до 21 годов, проведя суммарно 13 матчей на международном уровне.
- 13 июня 2022
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