«МЮ» лидирует в борьбе за 18-летнего нападающего «Дерби Каунти». Им интересовался «Монако»

«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» являются лидерами в борьбе за 18-летнего британского талантливого вингера «Дерби Каунти» Малькольма Эбиовея, родившегося в Нидерландах и имеющего нигерийские корни. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, именно «МЮ» и «Кристал Пэлас» удалось обойти другие клубы в конкуренции за игрока, который и сам желает не покидать пределы Англии. Среди других команд, интересовавшихся Малькольмом, называется и «Монако».
Футболисты, которых продавали слишком дёшево.
В прошедшем сезоне Эбиовей провёл 29 матчей за «Дерби» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Его контракт с клубом истекает 31 июня этого года, а трансферная стоимость оценивается в € 1 млн.
- 13 июня 2022
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