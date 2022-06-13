Гол Сеферовича Португалии стал самым быстрым в истории Лиги наций

Вчера, 12 июня, на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария) в рамках четвёртого тура Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Швейцарии принимала соперника по Лиге А, группе 2 – национальную команду Португалии. Счёт был открыт в начале первого тайма. На 57-й секунде отличился швейцарский нападающий Харис Сеферович, ему ассистировал Сильван Видмер. Этот гол стал самым быстрым в истории Лиги наций. Об этом сообщает УЕФА в «Твиттере».
Отметим, что гол 30-летнего футболиста стал единственным в матче. Сеферович, выступающий за сборную Швейцарии с 2013 года, забил в её составе свой 25-й мяч. Также в его активе 10 результативных передач в 86 встречах.
Видеообзор. Лига наций, Лига А группа 2. Швейцария — Португалия:
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