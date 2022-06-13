Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На матче Лиги наций фанаты устроили «перестрелку» зажжёнными фаерами. Фото

На матче Лиги наций фанаты устроили «перестрелку» зажжёнными фаерами. Фото
Комментарии

Вчера, 12 июня, в матче Лиги наций встретились национальные команды Греции и Косово. Победу одержали греки – 2:0. Однако матч запомнился в первую очередь не футболом, а горячим противостоянием болельщиков на трибунах.

Так, во время игры враждующие фанаты постоянно устраивали провокации. Сначала греческая трибуна вывесила большое количество флагов Сербии и скандировала «Косово – это Сербия!» Болельщикам Косово такие перформансы, разумеется, не понравились, и они начали забрасывать обидчиков зажжёнными фаерами. В соцсетях появились кадры произошедшего:

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Видеообзор матча Лиги наций Греция — Косово:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022