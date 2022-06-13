На матче Лиги наций фанаты устроили «перестрелку» зажжёнными фаерами. Фото

Вчера, 12 июня, в матче Лиги наций встретились национальные команды Греции и Косово. Победу одержали греки – 2:0. Однако матч запомнился в первую очередь не футболом, а горячим противостоянием болельщиков на трибунах.
Так, во время игры враждующие фанаты постоянно устраивали провокации. Сначала греческая трибуна вывесила большое количество флагов Сербии и скандировала «Косово – это Сербия!» Болельщикам Косово такие перформансы, разумеется, не понравились, и они начали забрасывать обидчиков зажжёнными фаерами. В соцсетях появились кадры произошедшего:
Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
Видеообзор матча Лиги наций Греция — Косово:
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