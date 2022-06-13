Эриксен, Эвра, Аспиликуэта и Ричардс поддержат женские сборные на Евро-2022

Известные футболисты Кристиан Эриксен, Патрис Эвра, Сесар Аспиликуэта и Майка Ричардс стали героями нового видео в аккаунтах УЕФА в социальных сетях, которое посвящено женскому чемпионату Европы 2022 года.
Игроки выступают в роли болельщиков, которые поддержат свои сборные на предстоящем Евро. Эриксен — в цветах сборной Дании, Эвра — за Францию, Аспиликуэта — за Испанию, а Ричардс появляется в видео в форме сборной Англии (а ещё на спасательном круге в виде единорога).
Женский чемпионат Европы пройдет в Англии с 6 по 31 июля. Турнир откроет матч Англия — Австрия. Финал пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В групповом этапе примут участие 16 команд. Слоган турнира — Show your Heart («Покажи своё сердце»).
Женская сборная России вышла в групповой этап Евро через стыковые матчи, однако не сыграет на турнире из-за бана ФИФА. Команду заменит сборная Португалии.
- 13 июня 2022
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