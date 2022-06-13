Источник: форму для «Зенита» будет шить компания из Кыргызстана

Экипировку для футболистов санкт-петербургского «Зенита» будет шить компания из Кыргызстана «Дом спортивной моды Bigser Sport», об этом сообщил председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артём Новиков.

Согласно сведениям источника, «Зенит» и компания Bigser Sport уже подписали контракт на поставку профессиональной экипировки.

«Теперь форму для российских футболистов будет шить киргизская фирма. Мы уверены, что экспортный потенциал нашей страны ничуть не отстаёт от соседей и даже государств Европы. Поэтому российские компании смогут сегодня найти надёжных партнёров для дальнейшего плодотворного сотрудничества», — приводит слова Новикова 24.kg.

Ранее в СМИ появлялась информация, что техническим спонсором «Зенита» останется Nike. При этом компания не собирается предоставлять новую коллекцию формы на следующий сезон.