Источник: Азмун будет ежегодно выплачивать € 700 тыс. алиментов своей дочери

Петербургский суд обязал бывшего форварда «Зенита» Сердара Азмуна выплачивать 25% доходов в качестве алиментов для своей дочери, рождённой от девушки Алии. Об этом сообщает Baza в телеграм-канале. Они познакомились во времена игры Азмуна за «Рубин», но дочь у иранского футболиста родилась уже после того, как пара рассталась.

По сведениям источника, ежегодно 27-летний Азмун будет выплачивать € 700 тыс. алиментов своей годовалой дочери. Напомним, дочь 27-летнего Азмуна родилась в мае 2021 года. Сторона иранского футболиста поддерживала мать ребёнка материально, но эта сумма была меньше той, которую могла получать девушка по законодательству. По Семейному кодексу России выплата должна составлять 25 процентов от всех доходов.