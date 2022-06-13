Источник: Эриксен не будет продлевать контракт с «Брентфордом»

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен, чей контракт с английской командой истекает 30 июня, принял решение не продлевать соглашение. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Ранее сообщалось, что 30-летний датчанин получил предложение о продлении контракта с «Брентфордом». Полузащитник стал игроком английского клуба в январе 2022 года на правах свободного агента. В 11 матчах за команду Кристиан забил гол и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, во встрече чемпионата Европы с Финляндией (0:1, июнь 2021 года) полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь. Позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в Серии A. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером».