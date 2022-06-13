«Челси» заинтересован в подписании Ашрафа Хакими

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, главный тренер лондонского клуба Томас Тухель является большим поклонником флангового защитника. Однако на данный момент ничего не говорит о том, что игрок сборной Марокко близок к уходу из «ПСЖ».

Отмечается, что «Челси» хотел приобрести Ашрафа Хакими год назад, и он всегда был на первом месте в списке главного тренера лондонского клуба.

Хакими, скорее всего, не станет приоритетной целью клуба в летнее трансферное окно. Этим летом Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен покинули «Челси» в качестве свободных агентов, так что подписание одного или, может быть, двух центральных защитников, несомненно, будет тем, к чему станут стремиться в руководстве лондонского клуба.