«Челси» заинтересован в подписании Ашрафа Хакими

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими попал в сферу интересов «Челси». Об этом сообщает Caught Offside.
По информации источника, главный тренер лондонского клуба Томас Тухель является большим поклонником флангового защитника. Однако на данный момент ничего не говорит о том, что игрок сборной Марокко близок к уходу из «ПСЖ».
Отмечается, что «Челси» хотел приобрести Ашрафа Хакими год назад, и он всегда был на первом месте в списке главного тренера лондонского клуба.
Хакими, скорее всего, не станет приоритетной целью клуба в летнее трансферное окно. Этим летом Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен покинули «Челси» в качестве свободных агентов, так что подписание одного или, может быть, двух центральных защитников, несомненно, будет тем, к чему станут стремиться в руководстве лондонского клуба.
- 13 июня 2022
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