Гарри Кейн отреагировал на переход в клубы АПЛ Эрлинга Холанда и Дарвина Нуньеса

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн отреагировал на появление в английской Премьер-лиге нападающих Дарвина Нуньеса и Эрлинга Холанда.
«Борьба за «Золотую бутсу» всегда тяжёлая, в английской Премьер-лиге годами играли лучшие нападающие мира. Каждый мой сезон превращался в тяжёлую битву. Вполне естественно, что лучшие нападающие захотят играть в чемпионате Англии, и эти два новичка — тому подтверждение. Это помогает мне как игроку иметь хорошую конкуренцию. Это заставляет меня совершенствоваться и становиться лучше. Я с нетерпением жду возможности принять вызов», — приводит слова Кейна Evening Standard.
Сегодня, 13 июня, «Манчестер Сити» официально представил Эрлинга Холанда в качестве футболиста клуба. Также сегодня «Бенфика» сообщила о переходе Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» за € 75 млн.
- 13 июня 2022
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