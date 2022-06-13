Тренер Казахстана Магомед Адиев станцевал лезгинку после победы в матче со Словакией

Российский тренер сборной Казахстана Магомед Адиев станцевал лезгинку после победы своей команды в матче 4-го тура Лиги наций со сборной Словакии (2:1).
Сборная Казахстана сумела переиграть команду Словакии уже во второй раз в рамках нынешнего розыгрыша Лиги наций. Подопечные Адиева лидируют в своей группе, набрав 10 очков после четырёх сыгранных туров. Сборная Словакии набрала шесть очков после четырёх туров и располагается на втором месте. В случае победы в своей отборочной группе сборная Казахстана поднимется в Лигу В.
Российский специалист Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана весной этого года. Ранее он был главным тренером «Анжи», «Ахмата» и «Чайки» из Песчанокопского. Под руководством Адиева сборная Казахстана пока не проиграла ни одного матча.
- 13 июня 2022
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