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Тренер Казахстана Магомед Адиев станцевал лезгинку после победы в матче со Словакией

Тренер Казахстана Магомед Адиев станцевал лезгинку после победы в матче со Словакией
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Российский тренер сборной Казахстана Магомед Адиев станцевал лезгинку после победы своей команды в матче 4-го тура Лиги наций со сборной Словакии (2:1).

Сборная Казахстана сумела переиграть команду Словакии уже во второй раз в рамках нынешнего розыгрыша Лиги наций. Подопечные Адиева лидируют в своей группе, набрав 10 очков после четырёх сыгранных туров. Сборная Словакии набрала шесть очков после четырёх туров и располагается на втором месте. В случае победы в своей отборочной группе сборная Казахстана поднимется в Лигу В.

Российский специалист Магомед Адиев возглавил сборную Казахстана весной этого года. Ранее он был главным тренером «Анжи», «Ахмата» и «Чайки» из Песчанокопского. Под руководством Адиева сборная Казахстана пока не проиграла ни одного матча.

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