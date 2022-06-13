Бывший игрок «Спартака» Зепатта получает паспорт РФ. В нём заинтересованы клубы РПЛ и ФНЛ

Бывший защитник системы московского «Спартака», камерунский футболист Одри Зепатта занят получением паспорта Российской Федерации. Об этом сообщает Metaratings.

Зепатта подписал контракт с красно-белыми в 2017 году. Он провёл 22 матча за «Спартак» в первенстве молодёжных команд. В 2021 году Одри Зепатта перешёл в македонский «Скопье» и провёл за эту команду 24 матча. За время, проведённое в Москве, 23-летний камерунский игрок выучил русский язык и теперь рассчитывает получить гражданство РФ.

Сообщается, что в контракте камерунского игрока есть пункт, по которому он может покинуть «Скопье» в качестве свободного агента. Отмечается, что к 23-летнему футболисту есть интерес со стороны ряда клубов РПЛ и ФНЛ.