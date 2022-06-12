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Трансферы РПЛ-2022, свободные агенты, будущее Дзюбы, Бакаева, Черышева, Дзагоева, Мамаева, Оздоев, Фернандес, Кутепов

Эта команда боролась бы за медали РПЛ! Сборная российских свободных агентов
Павел Прохоров
Сборная российских свободных агентов
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Кутепов — в защите, Оздоев — в центре поля. А тренер — трёхкратный чемпион России!

Летнее трансферное окно в России откроется 20 июня и продлится до 8 сентября. При этом в Российской Премьер-Лиге уже состоялось много сделок как на вход, так и на выход. Сейчас на трансферном рынке есть большое количество именитых игроков с российским паспортом, но без контракта. «Чемпионат» составил сборную из таких футболистов.

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Вратарь: Евгений Городов, 36 лет

Экс-голкипер «Краснодара» расстался с клубом летом по истечении контракта. Городов перешёл в команду в августе 2020 года и сыграл девять матчей (четыре – на ноль), включая встречи с «Севильей» и «Челси» в Лиге чемпионов – и на «Стэмфорд Бридж» пропустил всего один гол (команда сыграла вничью). В сезоне-2021/2022 Городов сыграл один матч – вышел на 82-й минуте в заключительном туре с «Ахматом».

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Защитник: Марио Фернандес, 31 год

Натурализованный бразилец поставил карьеру на паузу. Своё решение защитник объяснил тем, что хочет побыть с семьёй, к тому же они с женой ждут рождения сына.

Марио Фернандес

Марио Фернандес

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В этом сезоне, как и в предыдущих, Фернандес был ключевым игроком ЦСКА. На его счету 30 матчей в чемпионате и Кубке России, три гола, одна передача и почти рекордное время на поле в команде. Его контракт с ЦСКА приостановлен. По словам агента игрока Жорже Машаду, Марио взял паузу в футболе минимум до 2023 года.

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Защитник: Илья Кутепов, 28 лет

Воспитанник «Спартака» покинул родные стены. За 10 сезонов в команде Кутепов сыграл всего 114 матчей. Если поначалу защитник выполнял роль игрока ротации, то в последние годы часто лечился. Илья часто говорил, что хочет играть, но тренеры ему не доверяли. Так, например, в последнем сезоне в «Спартаке» Илья провёл восемь матчей. Стоит отметить, что с красно-белыми Кутепов собрал коллекцию наград: стал чемпионом, выиграл серебро и бронзу РПЛ, Суперкубок и Кубок России.

Куда отправляют слухи: есть интерес от клубов России и Турции.

Защитник: Юрий Жирков, 38 лет

За полгода в «Химках» опытный футболист трижды вышел на поле. Всему виной мышечное повреждение, из-за которого Жирков пропустил два месяца. Если после ухода из «Зенита», у защитника возникли проблемы с поиском нового клуба, то сейчас тем более. Даже сложно предположить, какой из клубов Премьер-Лиги может усилить Жирков. Хотя от мысли, что Жирков может всё-таки закончить, как-то грустно.

Юрий Жирков в «Химках»

Юрий Жирков в «Химках»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Когда мы проводили стыки, Паша [Мамаев] и Юра уже фактически были вне команды. Понимали – клуб с ними контракты не продлит. У нас все должны бегать, отбирать мяч, отрабатывать по полной в обороне. Жирков и Мамаев – большие мастера, прошли серьёзный путь. С уважением отношусь к ним. Но в сегодняшних «Химках» ставка прежде всего на голодных футболистов. Играть только за счёт класса нам ещё тяжело», – заявил главный тренер «Химок» Сергей Юран.

Куда отправляют слухи: –.

Полузащитник: Магомед Оздоев, 29 лет

Оздоев покинул «Зенит» в статусе свободного агента. В этом сезоне он сыграл 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами и одним ассистом. Полузащитник пропустил четыре месяца из-за растяжения боковой связки колена и не стал продлевать контракт, рассчитывая играть чаще в другом клубе. За «Зенит» Магомед провёл 116 матчей, забил восемь мячей, сделал 13 результативных передач и выиграл с клубом четырежды чемпионство, дважды Суперкубок и один раз Кубок России. По словам агента игрока, Оздоев мог бы остаться в Санкт-Петербурге при совместном желании, но решил перезагрузить карьеру.

Куда отправляют слухи: ЦСКА, «Динамо», «Сочи», «Локомотив», есть много предложений из Европы (по словам агента).

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Полузащитник: Ильзат Ахметов, 24 года

Последние два года Ахметов потерял место в стартовом составе ЦСКА. Его игровое время сильно упало. В уходящем сезоне он сыграл 22 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал три ассиста. За четыре года Ахметов выиграл с ЦСКА лишь Суперкубок России в 2018 году, когда был признан лучшим молодым футболистом страны.

«На вопросы по контракту отвечать не буду, все вопросы к клубу. Конечно, я хотел бы продолжить. Надавливать как-то (на ход переговоров) не нужно. Зачем это? Всё должно идти своим чередом. Конечно, надо что-то делать, но это уже не ко мне вопрос», – высказался о продлении контракта Ахметов в конце мая.

Куда отправляют слухи: «Краснодар».

Полузащитник: Алан Дзагоев, 31 год

Пути Дзагоева и ЦСКА разошлись. За 14 сезонов в клубе полузащитник выиграл 10 трофеев: три чемпионства и по четыре раза Кубок и Суперкубок России. За это время Алан провёл почти 400 матчей за ЦСКА и оформил 77+93 по системе «гол+пас». Склонность к травмам поставила крест на дальнейшем выступлении футболиста за красно-синих. Теперь футболисту придётся искать новую команду. Не исключено, что он поедет играть в Осетию – об этом он сам признавался «Чемпионату». Но не факт, что в «Алании» Алан окажется сразу после ЦСКА.

Куда отправляют слухи: –.

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Полузащитник: Павел Мамаев, 32 года

У Мамаева аналогичная ситуация, как у Жиркова. Футболист пришёл в «Химки» во время зимней паузы и провёл на поле 45 минут в матче с «Динамо». Из-за мышечного повреждения полузащитник пропустил оставшуюся часть сезона, при этом попал в заявку на игры с ЦСКА и «Крыльями Советов».

Стоит отметить, что если Мамаев найдёт клуб летом, то он точно будет российским – до 1 декабря 2022 года ему запретили покидать страну из-за долгов по алиментам.

Куда отправляют слухи: –.

Полузащитник: Зелимхан Бакаев, 25 лет

Уход Бакаева из «Спартака» – самый громкий «трансфер» на выход в московском клубе. Полузащитник весь сезон был недоволен игровым временем, несмотря на 36 проведённых матчей (три гола, восемь ассистов).

Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Встретимся с отцом, Германом, будем принимать решение. Меня решили не продлевать. Это не моё решение. Чьё? Не знаю. Я заслуживал сыграть этот матч. Но я уважаю решение тренера. Есть над чем работать? Всем есть над чем работать, Ваноли в том числе», — сказал Бакаев после финала Кубка России.

Куда отправляют слухи: «Зенит».

Полузащитник: Денис Черышев, 31 год

Велика вероятность, что Черышев приедет в Россию. У полузащитника истёк контракт с «Валенсией». В этом сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил гол и сделал две передачи. Вместе с испанским клубом Денис выиграл Кубок страны в сезоне-2018/2019.

Денис Черышев
Денис Черышев
экс-полузащитник «Валенсии»

«96 матчей в чемпионате, 122 матча во всех турнирах, замечательные четыре года я защищал цвета «Валенсии», что было бы невозможно без каждого из членов этой великой семьи. Я пытался оставить всего себя на поле, иногда успешно, иногда менее успешно. Всегда старался быть честным в своей работе и помогал товарищам по команде чем мог. Сегодня я прощаюсь с вами, а моё сердце полно благодарности за то, что позволили мне стать частью этой истории! Я навсегда останусь фанатом «Валенсии».

Куда отправляют слухи: «Нижний Новгород», клубы Турции, Испании.

Нападающий: Артём Дзюба, 33 года

Экс-капитан сборной России, похоже, хочет покинуть Россию. Дзюба провёл три крутых сезона: забил 48 голов и сделал 29 результативных передач в 83 матчах Премьер-Лиги.

Артём Дзюба

Артём Дзюба

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

За семь лет в «Зените» форвард выиграл 10 трофеев, включая четыре чемпионства. По информации «Р-Спорт», у Дзюбы нет устраивающих предложений из РПЛ.

Куда отправляют слухи: «Фенербахче», «Галатасарай», «Коньяспор».

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Тренер: Юрий Сёмин, 75 лет

Последним местом работы Сёмина был «Ростов». Там тренер проработал чуть больше месяца. Сейчас специалист рассматривает варианты продолжения карьеры в РПЛ.

Куда отправляют слухи: «Локомотив».

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