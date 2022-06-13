Матуш Беро: никто не хочет проигрывать в Казахстане, поэтому в конце были такие эмоции

Полузащитник сборной Словакии Матуш Беро поделился эмоциями после матча 4-го тура группового турнира Лиги наций, в котором его команда уступила на выезде Казахстану со счётом 1:2. Игрок сборной Словакии стал автором единственного гола его команды в этом матче.
«Мы играли не лучшим образом, но нельзя допускать такие ошибки, как в моментах с пропущенными голами. Я рад первому голу в составе сборной, но, когда ты проигрываешь, не имеет значения, кто забил гол. Никто не хочет проигрывать в Казахстане, поэтому в концовке были такие эмоции. Нам очень жаль, но мы ничего не можем сделать», — приводит слова Беро Kazfootball со ссылкой на Šport.
Сборная Казахстана после этой победы уверенно лидирует в своей группе Лиги наций, набрав 10 очков после четырёх туров.
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