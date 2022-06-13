Сборная Дании уверенно обыграла Австрию в матче Лиги наций УЕФА

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Дании принимала национальную команду Австрии. Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 21-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Дании Йонас Винд. Результативную передачу отдал датский защитник Йоаким Мехле. На 37-й минуте форвард Андреас Сков Ольсен упрочил преимущество датской сборной в счёте, забив гол после передачи Винда.



Сборная Дании набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Австрия (4) — на третьем месте. Вторую строчку занимает национальная команда Хорватии (7). Замыкает таблицу сборная Франции (2).