Франции грозит вылет в дивизион B в Лиге наций. Они лишились шансов на защиту титула

Сборная Франции под руководством 53-летнего местного специалиста Дидье Дешама продолжает неудачную серию в Лиге наций УЕФА – в домашнем матче четвёртого тура они уступили Хорватии (0:1).
На старте турнира Франция потерпела поражение от Дании (1:2), а затем дважды сыграла вничью – с Хорватией (1:1) и Австрией (1:1). Таким образом, подопечные Дешама уже лишились шансов на защиту титула в финале турнира. При этом в случае поражения от Австрии в следующем туре Франция вылетит на дивизион ниже – в лигу B.
Гол Модрича в ворота Франции в четвёртом туре Лиги наций УЕФА:
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Напомним, после четырёх туров турнирную таблицу группы возглавляет Дания, набравшая девять очков. За ней следуют Хорватия (7) и Австрия (4), а замыкает квартет Франция с двумя очками.
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