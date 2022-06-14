В Лиге 1 изменятся правила нумерации футболок

Во французской Лиге 1 с сезона-2022/2023 изменятся правила нумерации игровых футболок, сообщаетcя на сайте Лиги 1.

После изменений игрокам будет разрешено использовать номера от 1 до 99. До сих пор правила Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) запрещали игрокам Лиги1 и Лиги 2 носить номера выше 30, если они не получили разрешения от ПФЛ.

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Также после нововведений номер закрепляется за игроком на целый сезон, а номер 1 на футболке смогут носить только вратари. Дополнительно все команды должны объявить и иметь фиксированный номер на год, не назначенный игрокам и зарезервированный для непредвиденных замен. Фамилии на такие майки не будут наноситься.