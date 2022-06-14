Андреа Белотти покинет «Торино»

Итальянский нападающий «Торино» Андреа Белотти покинет команду, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.



По информации источника, форвард покинет клуб как свободный агент, не продлив контрактное соглашение. Его договор с клубом истечёт 30 июня текущего года.



«Монца», которая со следующего сезона начнёт выступление в итальянской Серии А, хочет подписать Белотти.



Сообщалось, клуб уже начал переговоры о возможном переходе футболиста.



28-летний Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. С тех пор нападающий в 251 матче забил 113 голов и отдал 28 результативных передач.



В 2016 году Белотти дебютировал за сборную Италии, в составе которой стал чемпионом Европы-2020. За национальную команду Андреа в 42 матчах забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

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