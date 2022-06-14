Агаларов проходит медосмотр вместе с «Уфой». Гамид начнёт подготовку к сезону в команде

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов вместе с остальными одноклубниками проходит медосмотр перед началом предсезонной подготовки. Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды в телеграм-канале. Также медосмотр проходят вратарь Алексей Кузнецов и Олег Дзантиев, заканчивавшие минувший сезон в аренде.

Напомним, 21-летний форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. Ранее отец футболиста Руслан Агаларов заявлял, что его сын хочет попробовать себя в другой команде.

«Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Футбольную национальную лигу. Команду уже покинуло 10 футболистов, входящих трансферов клуб пока не осуществлял.

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