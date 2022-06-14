«Бока Хуниорс» хочет подписать экс-хавбека «Реала». Приоритет Хамеса — европейский клуб

Аргентинский клуб «Бока-Хуниорс» заинтересован в подписании полузащитника катарского «Аль-Райяна» Хамеса Родригеса. Колумбийский футболист хочет вернуться в Европу. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

30-летний Родригес перешёл в «Аль-Райян» из английского «Эвертона» за € 8 млн в сентябре 2021 года. Всего за катарскую команду полузащитник провёл 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.



Соглашение между Хамесом Родригесом и «Аль-Райяном» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость колумбийского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 13 млн. Ранее Хамес также выступал за мадридский «Реал», мюнхенскую «Баварию», «Монако» и «Порту».

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