«Бока Хуниорс» хочет подписать экс-хавбека «Реала». Приоритет Хамеса — европейский клуб
Поделиться
Аргентинский клуб «Бока-Хуниорс» заинтересован в подписании полузащитника катарского «Аль-Райяна» Хамеса Родригеса. Колумбийский футболист хочет вернуться в Европу. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
30-летний Родригес перешёл в «Аль-Райян» из английского «Эвертона» за € 8 млн в сентябре 2021 года. Всего за катарскую команду полузащитник провёл 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.
Соглашение между Хамесом Родригесом и «Аль-Райяном» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость колумбийского футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 13 млн. Ранее Хамес также выступал за мадридский «Реал», мюнхенскую «Баварию», «Монако» и «Порту».
Футболисты, которых продавали слишком дёшево. Видео:
Новость по темеПаредес — о «Реале»: они очень похожи на «Бока Хуниорс»
Комментарии
- 14 июня 2022
-
14:20
-
14:16
-
14:15
-
14:04
-
13:58
-
13:50
-
13:42
-
13:40
-
13:38
-
13:36
-
13:29
-
13:28
-
13:23
-
13:17
-
13:15
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:08
-
13:07
-
13:04
-
12:57
-
12:57
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:41
-
12:39
-
12:34
-
12:34
-
12:31
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26
Партнерский контент