Паредес — о «Реале»: они очень похожи на «Бока Хуниорс»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес высказался о мадридском «Реале».
«Реал» не играл лучше любой команды с 1/8 финала, но им всё-таки удалось одержать победу в Лиге чемпионов. Считаю, что они очень похожи на «Бока Хуниорс» с точки зрения истории и менталитета», — цитирует Паредеса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 мадридский «Реал» по сумме двух матчей обыграл «ПСЖ» (0:1, 3:1). В четвертьфинале «сливочные» переиграли лондонский «Челси» (3:1, 2:3). В полуфинале «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (3:4, 3:1). В финале «Реал» с минимальным счётом победил «Ливерпуль» (1:0).
В прошедшем сезоне Паредес провёл за французский клуб 22 матча во всех турнирах, забив один гол, а также отдав две результативные передачи.
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