Каттани: Если по Ларссону не будет никаких предложений, он вернётся в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о будущем в команде нападающего Джордана Ларссона, находящегося в аренде в шведском АИКе.

«В жизни бывают разные ситуации. У Ларссона аренда до 30 июня. Если не будет никаких предложений, он вернётся в «Спартак», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

24-летний Ларссон выступает за «Спартак» с 2019 года. С тех пор Джордан принял участие в 83 встречах, в которых забил 27 голов и отдал девять результативных передач. 4 апреля стало известно, что Ларссон завершит сезон-2021/2022 в составе АИКА. За шведскую команду нападающий успел провести 10 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.