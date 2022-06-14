Каттани: Если по Ларссону не будет никаких предложений, он вернётся в «Спартак»
Поделиться
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о будущем в команде нападающего Джордана Ларссона, находящегося в аренде в шведском АИКе.
«В жизни бывают разные ситуации. У Ларссона аренда до 30 июня. Если не будет никаких предложений, он вернётся в «Спартак», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
24-летний Ларссон выступает за «Спартак» с 2019 года. С тех пор Джордан принял участие в 83 встречах, в которых забил 27 голов и отдал девять результативных передач. 4 апреля стало известно, что Ларссон завершит сезон-2021/2022 в составе АИКА. За шведскую команду нападающий успел провести 10 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.
Комментарии
- 14 июня 2022
-
14:20
-
14:16
-
14:15
-
14:04
-
13:58
-
13:50
-
13:42
-
13:40
-
13:38
-
13:36
-
13:29
-
13:28
-
13:23
-
13:17
-
13:15
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:08
-
13:07
-
13:04
-
12:57
-
12:57
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:41
-
12:39
-
12:34
-
12:34
-
12:31
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26
Партнерский контент