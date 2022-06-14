«Верона» назначила на пост главного тренера бывшего наставника «Удинезе»

46-летний итальянский специалист Габриэле Чоффи назначен на пост главного тренера «Вероны». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

В минувшем сезоне Габриэле Чоффи работал с «Удинезе». Контракт итальянского наставника с «Вероной» рассчитан до 2024 года. Чоффи сменил на посту главного тренера Игора Тудора. «Верона» под руководством Тудора сумела финишировать на девятом месте в турнирной таблице Серии А.

Игор Тудор, в свою очередь, в начале минувшего сезона сменил на посту главного тренера «Вероны» Эусебио Ди Франческо.

В 2016 году Габриэле Чоффи входил в тренерский штаб Джанфранко Дзолы в «Бирмингеме», а затем был главным тренером английского «Кроули». «Удинезе» в минувшем сезоне Серии А под руководством Чоффи финишировал на 12-м месте.