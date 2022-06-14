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«Ференцварош» Черчесова сыграет с казахстанским «Тоболом» в квалификации Лиги чемпионов

«Ференцварош» Черчесова сыграет с казахстанским «Тоболом» в квалификации Лиги чемпионов
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В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2022/2023 венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, сыграет с казахстанским «Тоболом». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

Другие пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:

«Пюник» (Армения) — «Клуж» (Румыния);
«Балкани» (Косово) — «Жальгирис» (Литва);
ХИК (Финляндия) — РФШ (Латвия);
«Дюделанж» (Люксембург) — «Тирана» (Албания);
«Лудогорец» (Болгария) — «Сутьеска» (Черногория);
«Марибор» (Словения) — «Шахтёр» Солигорск (Беларусь);
«Мальмё» (Швеция) — победитель предварительного раунда;

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Клаксвик» (Фарерские острова);
ТНС (Уэльс) — «Линфилд» (Северная Ирландия);
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Хибернианс» (Мальта);
«Лех» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан);
«Шкупи» (Северная Македония) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар);
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Шериф» (Молдавия);
«Слован» (Словакия) — «Динамо» Батуми (Грузия).

Напомним, 58-летний Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

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