«Ференцварош» Черчесова сыграет с казахстанским «Тоболом» в квалификации Лиги чемпионов

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2022/2023 венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, сыграет с казахстанским «Тоболом». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

Другие пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:



«Пюник» (Армения) — «Клуж» (Румыния);

«Балкани» (Косово) — «Жальгирис» (Литва);

ХИК (Финляндия) — РФШ (Латвия);

«Дюделанж» (Люксембург) — «Тирана» (Албания);

«Лудогорец» (Болгария) — «Сутьеска» (Черногория);

«Марибор» (Словения) — «Шахтёр» Солигорск (Беларусь);

«Мальмё» (Швеция) — победитель предварительного раунда;



«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Клаксвик» (Фарерские острова);

ТНС (Уэльс) — «Линфилд» (Северная Ирландия);

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Хибернианс» (Мальта);

«Лех» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан);

«Шкупи» (Северная Македония) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар);

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Шериф» (Молдавия);

«Слован» (Словакия) — «Динамо» Батуми (Грузия).

Напомним, 58-летний Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.