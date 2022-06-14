Лондонский «Арсенал» намерен арендовать вратаря «Барселоны»
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Лондонский «Арсенал» планирует арендовать бразильского вратаря «Барселоны» Нето Норберто Мурару. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет найти сменщика для Аарона Рамсдейла в связи с предстоящим уходом Бернда Лено.
32-летний Нето стал футболистом «Барселоны» в 2019 году, выступая в команде в качестве дублёра Марка-Андре тер Штегена. За три сезона бразилец принял участие в 21 матче, в которых пропустил 20 голов и семь раз сыграл «на ноль». Соглашение между Нето и «Барселоной» истекает в конце следующего сезона.
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