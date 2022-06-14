Лондонский «Арсенал» намерен арендовать вратаря «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» планирует арендовать бразильского вратаря «Барселоны» Нето Норберто Мурару. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет найти сменщика для Аарона Рамсдейла в связи с предстоящим уходом Бернда Лено.

32-летний Нето стал футболистом «Барселоны» в 2019 году, выступая в команде в качестве дублёра Марка-Андре тер Штегена. За три сезона бразилец принял участие в 21 матче, в которых пропустил 20 голов и семь раз сыграл «на ноль». Соглашение между Нето и «Барселоной» истекает в конце следующего сезона.

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