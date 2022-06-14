«Назад всегда успеет вернуться». Мостовой — о Чалове в «Базеле»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию о желании нападающего ЦСКА Фёдора Чалова остаться в «Базеле». Форвард выступал за швейцарскую команду на правах аренды во второй половине сезона-2021/2022.
«То, что хочет остаться, — это уже хорошо. Что касается закрепиться, то всё зависит от него. Поначалу его ставили, а потом посадили. Он каждый день тренируется и работает — может, шанс появится. Но желание остаться одобряется.
Был бы Чалов потерей для ЦСКА? Нет. Вы видите сейчас ЦСКА — про Чалова никто не вспоминал даже. Иностранцы у ЦСКА ещё остались. Если у него есть шанс, то пусть остаётся. «Базель» играет в еврокубках — и это известная команда. Назад всегда успеет вернуться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 14 июня 2022
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