В «Химках» отреагировали на информацию об интересе «Динамо» к Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе к голкиперу подмосковной команды Илье Лантратову со стороны «Динамо».

«Лантратов — игрок топ-уровня. Он интересует многих, но никаких официальных предложений ни от одного клуба по Илье не поступало. Илья должен играть в РПЛ на самом высоком уровне, однако на данном этапе нет никаких конкретных предложений, которые можно было бы обсуждать. Предложения будут в любом случае. Из «Динамо» не связывались касательно возможного перехода Лантратова? Нет», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне 26-летний Лантратов принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 48 голов и 11 раз сыграл «на ноль». Соглашение между Лантратовым и подмосковной командой истекает в 2025 году.