Армения — Шотландия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 14 июня, состоится матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы B1 между Арменией и Шотландией. Команды будут играть на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Арменией и Шотландией выступают сборные Украины и Ирландии, которые также сыграют сегодня. Национальная команда Украины лидирует в квартете.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.