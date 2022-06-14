«Милан» интересуется Марко Асенсио
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Daily Mail.
По информации источника, в услугах футболиста заинтересован «Милан». Ранее сообщалось, что Асенсио также попал в сферу интересов лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что 26-летний полузащитник примет решение о своём будущем на текущей неделе после беседы с руководством «Реала».
Действующий контракт Асенсио с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 42 матчах за «Реал» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. С 2016 года Асенсио вызывается в национальную команду Испании.
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