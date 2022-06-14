Отец Черышева: «Торпедо» интересуется сыном? У меня нет новостей по этому поводу

Дмитрий Черышев, отец полузащитника Дениса Черышева, отреагировал на информацию, согласно которой интерес к его сыну проявляет московское «Торпедо».



«Торпедо» интересуется сыном? У меня нет новостей по этому поводу», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Торпедо» интересуется Черышевым и ведёт диалог, чтобы заполучить футболиста.

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 31-летний Черышев покинул «Валенсию» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 17 матчах испанской Примеры и отдал одну результативную передачу. Ранее Черышев выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».