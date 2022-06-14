Отец Черышева: «Торпедо» интересуется сыном? У меня нет новостей по этому поводу
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Дмитрий Черышев, отец полузащитника Дениса Черышева, отреагировал на информацию, согласно которой интерес к его сыну проявляет московское «Торпедо».
«Торпедо» интересуется сыном? У меня нет новостей по этому поводу», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Торпедо» интересуется Черышевым и ведёт диалог, чтобы заполучить футболиста.
Напомним, по окончании сезона-2021/2022 31-летний Черышев покинул «Валенсию» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в 17 матчах испанской Примеры и отдал одну результативную передачу. Ранее Черышев выступал за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал».
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