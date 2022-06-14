В «Велесе» заявили, что ведут переговоры с клубами РПЛ о переходе Майга и Галояна

Спортивный директор «Велеса» Тенгиз Путкарадзе заявил, что клуб ведёт переговоры с командами РПЛ о переходе игроков Мамаду Майга и Артура Галояна.
«Мы ведём переговоры с клубами РПЛ по Мамаду Майга и Артуру Галояну. Ребята заслужили повышение в классе — они второй год показывают хороший уровень. «Велес» никому не отказывал. Ведём переговоры дальше», — сказал Путкарадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что «Рубин» заинтересован в услугах полузащитника и капитана «Велеса» Мамаду Майга и уже сделал предложение столичному клубу. В финансовом плане для «Велеса» оно выгоднее, чем имеющиеся от клубов РПЛ. Кроме того, самому малийцу, который недавно получил российский паспорт, казанцы тоже обещают условия лучше остальных. Однако Майга хочет выступать в Российской Премьер-Лиге.
- 14 июня 2022
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