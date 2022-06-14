Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти возглавил молодёжную команду «Вероны»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти назначен на пост главного тренера молодёжной команды «Вероны», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Экс-игрок «Спартака» будет работать с командой, состоящей из игроков не старше 18 лет. Ранее Боккетти несколько месяцев тренировал эту команду, после чего был переведён в тренерский штаб основной команды «Вероны». В марте прошлого года Боккетти получил тренерскую лицензию УЕФА категории В.
Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб
- 14 июня 2022
-
21:59
-
21:52
-
21:35
-
21:32
-
21:26
-
21:20
-
21:14
-
21:00
-
20:56
-
20:54
-
20:37
-
20:22
-
20:13
-
20:01
-
19:57
-
19:54
-
19:42
-
19:41
-
19:26
-
19:23
-
19:14
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:39
-
18:33
-
18:28
-
18:24
-
18:05
-
17:52
-
17:45
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:17