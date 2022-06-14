Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти возглавил молодёжную команду «Вероны»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти назначен на пост главного тренера молодёжной команды «Вероны», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.



Экс-игрок «Спартака» будет работать с командой, состоящей из игроков не старше 18 лет. Ранее Боккетти несколько месяцев тренировал эту команду, после чего был переведён в тренерский штаб основной команды «Вероны». В марте прошлого года Боккетти получил тренерскую лицензию УЕФА категории В.



Боккетти выступал в России за «Рубин» с 2010 по 2012 год. Затем Сальваторе перешёл в «Спартак» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник стал чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Боккетти провёл 115 игр и забил пять мячей.

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