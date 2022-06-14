Вернер выйдет в стартовом составе на матч с Италией в Лиге наций

Сегодня, 14 июня, состоится матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A3 между Германией и Италией. Команды будут играть на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Германия: Мануэль Нойер, Лукас Клостерман, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Давид Раум, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих, Йонас Хофман, Лерой Зане, Томас Мюллер, Тимо Вернер.

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Леонардо Спинаццола, Алессандро Бастони, Джанлука Манчини, Давиде Калабрия, Николо Барелла, Бриан Кристанте, Давиде Фраттези, Вильфред Ньонто, Джакомо Распадори, Маттео Политано.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Германией и Италией выступают сборные Венгрии и Англии, которые также сыграют сегодня. Национальная команда Италии лидирует в квартете после трёх туров.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.