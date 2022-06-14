Коста-Рика обыграла Новую Зеландию и вышла на чемпионат мира в Катаре

Сегодня, 14 июня, состоялся матч межконтинентального плей-офф в рамках отбора на чемпионат мира между Коста-Рикой и Новой Зеландией. Победу с минимальным счётом одержала южноамериканская команда.
Первый и единственный гол был забит спустя 3 минуты после стартового свистка — отличился Хоэль Кэмпбелл после паса Хевисона Беннетте. Благодаря этой победе подопечные Луиса Суареса вышли на чемпионат мира.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Помимо коста-риканцев на мундиаль поедут Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Австралия, Канада, США и Мексика.
Среди европейских сборных на ЧМ-2022 выступят Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс.
- 14 июня 2022
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